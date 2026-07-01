La période estivale impose, comme chaque année, une adaptation des rythmes institutionnels. La Poste tunisienne vient d’officialiser le passage à ses horaires d’été, une mesure de flexibilité visant à optimiser l’accueil des usagers tout en tenant compte des contraintes thermiques et opérationnelles de la saison. Une réorganisation logistique qui s’applique à l’ensemble du réseau national.

La nouvelle cadence : séance unique pour le réseau général

Pour le maillage territorial classique des bureaux de poste, la règle est désormais à la séance unique. Du lundi au jeudi, les guichets seront accessibles de 7h30 à 13h00. La fin de semaine, le vendredi, l’amplitude horaire sera légèrement réduite, avec une fermeture avancée à 12h30. Cette homogénéisation des horaires vise à clarifier le parcours client tout en sécurisant la continuité du service public durant les heures de moindre chaleur.

Agences spécialisées : un léger sursis pour le traitement

Les structures dédiées à la logistique fine, à savoir les agences de courrier express et les services de colis postaux, bénéficient d’une extension de trente minutes par rapport au réseau général. Leur ouverture est fixée de 7h30 à 13h30 en début de semaine, et jusqu’à 12h30 le vendredi. Cette segmentation souligne la nécessité de maintenir un flux opérationnel plus soutenu pour le traitement des flux de marchandises et de documents urgents.

Continuité de service : le maillage des permanences du samedi

Consciente de l’impératif de disponibilité, la direction de la Poste tunisienne maintient un dispositif de permanence pour le week-end. Ce service “samedi” couvrira 67 bureaux de poste et 25 agences de courrier express stratégiquement répartis sur le territoire national. Ces points de contact seront opérationnels de 9h00 à 12h15, garantissant ainsi une réponse aux besoins urgents des citoyens et des entreprises dans chaque gouvernorat.