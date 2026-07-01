Le Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) s’est stabilisé au niveau de 6,99%, en juin 2026, pour le 5ème mois consécutif, d’après des données publiées, mercredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En glissement annuel, le TMM a régressé considérablement, passant de 8%, en juin 2023, à 7,97%, en juin 2024, et 7,5% en juin 2025, avant de régresser à 6,99%, actuellement.

Il convient de rappeler que le TMM a enregistré une hausse importante durant l’année 2023, pour atteindre le pic de 8,05%, au cours du mois de mars de la même année.

Afin de faire face à cette augmentation, la BCT a procédé à l’ajustement de son taux directeur, principal levier qui influence directement le TMM. Après ce pic, le taux (TMM) a adopté une tendance baissière, jusqu’à ce jour.