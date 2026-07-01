Le syndicat tunisien des biologistes privés a souligné que les laboratoires d’analyses médicales privés traversent une situation financière extrêmement difficile en raison d’une crise persistante liée à la non- régularisation de leurs créances auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) depuis plus de 7 mois.

Il a annoncé sa décision de suspendre l’application du système de tiers payant à partir du 13 juillet 2026.

Dans un communiqué à l’opinion publique publié, mercredi, le syndicat a précisé que l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 juin 2026 a décidé de suspendre le système de tiers payant sous toutes ses formes (maladies ordinaires et chroniques) à partir du 13 juillet 2026.

Il a relevé que les services d’analyses médicales seront assurés à tous les affiliés sociaux sous le régime du médecin de famille sans exception, avec l’adoption d’un système de paiement direct par le patient aux laboratoires, qui sera ensuite remboursé par la CNAM conformément aux procédures en vigueur.

Le syndicat a affirmé que cette décision ne vise pas les patients et ne porte pas atteinte à leur droit aux soins, mais a pour objectif de garantir la pérennité des services de santé, dans un contexte de crise financière sévère menaçant sérieusement ce secteur vital.

Le syndicat a appelé les autorités compétentes à intervenir d’urgence pour le payement des créances et trouver des solutions durables garantissant la stabilité du système de santé.

Le syndicat a décidé de maintenir l’assemblée générale en réunion permanente pour faire le suivi de l’évolution de la situation et prendre les décisions nécessaires le cas échéant, soulignant son entière disposition au dialogue pour examiner les moyens de répondre aux revendications du secteur et trouver des solutions radicales et durables à même de garantir la continuité des services de santé.