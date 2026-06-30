En lançant, vendredi 26 juin, GA Proximity à Tunis, en partenariat avec l’expertise technologique japonaise, le groupe Général Assistance ouvre un nouveau chapitre pour un secteur largement informel : celui des services à domicile, qu’il s’agisse de l’accompagnement des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, ou des interventions essentielles du quotidien comme la plomberie, l’électricité, la serrurerie, le ménage ou l’entretien des domiciles.

Un marché socialement vital, économiquement stratégique et appelé à devenir non seulement un levier majeur de modernisation du système assurantiel tunisien mais aussi l’un des plus importants débouchés pour l’emploi dans les années à venir.

La soirée d’inauguration de GA Proximity a réuni un large cercle d’acteurs institutionnels, économiques et diplomatiques, signe évident de la portée stratégique du projet. Dès les premiers mots, une interrogation simple mais essentielle a été posée : « Qu’attend‑on vraiment des services d’assistance à domicile? Est‑ce un simple service ? ».

La réponse s’est imposée d’elle‑même : l’assistance à domicile n’est ni un geste technique ni une prestation parmi d’autres, mais une promesse — celle de la tranquillité, de la présence et de la fiabilité.

L’histoire de GA Proximity, filial de General Assistance, s’est construite autour d’un pari audacieux : « Prendre en charge, accompagner, simplifier, redonner à l’assuré la sérénité qu’il mérite ». Après l’automobile, l’entreprise élargit désormais son champ d’action au domicile, à la santé, à la mobilité et au soutien psychologique.

Faouzi Louati : “GA Proximity, c’est l’engagement le plus humain que nous avons entrepris à ce jour”

Dans son intervention, Faouzi Louati, président du groupe Général Assistance, a rappelé la genèse du projet : une diversification horizontale pensée pour répondre à des besoins croissants, souvent invisibles mais profondément structurants.

Il évoque une réalité que beaucoup de Tunisiens connaissent : « Plusieurs personnes d’entre nous ont vécu la situation d’un proche en perte d’autonomie… qui avait besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ».

GA Proximity se veut une réponse professionnelle, fiable et humaine à ces situations. Louati insiste sur la dimension collective du projet : « Ce parcours, nous ne l’avons pas bâti seuls… des partenaires, des collaborateurs ont cru au projet ».

Le partenariat avec l’entreprise japonaise MICS constitue un pilier essentiel : technologie, standards internationaux, rigueur opérationnelle. Pour Louati, cette alliance s’inscrit dans une dynamique plus large : « Nous participons à l’enrichissement des relations tuniso‑japonaises comme nous l’avons fait avec le Sénégal et la Côte d’Ivoire ».

L’expertise japonaise au service d’un modèle social tunisien

Saito Masayuki, directeur de MICS, a souligné la portée symbolique et opérationnelle du partenariat : « Cette initiative marque un pont symbolique entre la Tunisie et le Japon ».

MICS apporte une expérience solide : gestion des dossiers médicaux électroniques, soins infirmiers à domicile, dispositifs de monitoring, et un réseau de plus de 25 cliniques au Japon. Il rappelle : « Nous croyons que ces expériences peuvent être partagées et adaptées afin de contribuer à cette nouvelle initiative en Tunisie ».

Le Japon, confronté depuis longtemps au vieillissement de sa population, a développé des modèles d’assistance avancés. Leur adaptation en Tunisie représente un transfert de compétences rare et précieux.

Un secteur informel à structurer : un enjeu économique majeur

L’intervention la plus analytique est venue de Jihed Louati, DG de GA Proximity. Il a rappelé une statistique clé : « En Tunisie, près d’un travailleur sur deux travaille dans l’informel, 44 % selon la Banque mondiale ».

Le secteur de l’assistance à domicile est l’un des plus touchés : auxiliaires de vie, aides‑soignantes, femmes de ménage, artisans… une majorité qui exercent souvent sans cadre, sans protection sociale, sans formation continue.

GA Proximity veut inverser cette dynamique : « Notre ambition n’est pas seulement commerciale, elle est structurante. Nous voulons faire entrer des femmes et des hommes de l’informel vers le formel ».

L’entreprise propose des programmes d’accompagnement complets, pour les personnes et pour les foyers, loin des plateformes de mise en relation :

Pour les personnes :

Aide et accompagnement au quotidien : Hygiène– aide à la mobilité – aide aux repas – aide au ménage

Des services complémentaires : livraison de médicaments et de courses – accompagnement médical – mise à disposition d’un chauffeur – soutien psychologique – activités anti‑isolement –

Des services d’assistance d’urgence : Envoie d’une ambulance ou d’un médecin urgentiste

Pour les foyers :

Programme de maintenance préventive du domicile

Des services d’interventions d’urgence à domicile disponible 24h/24: plomberie, électricité, serrurerie, vitrerie, désinfection.

Une approche intégrée, pensée pour répondre aux besoins des seniors, des personnes en perte d’autonomie, des jeunes mamans, mais aussi des ménages ayant besoin de services courants fiables.

Mondher Khabcheche : un levier pour moderniser l’assurance santé, vie et habitation

Le président de la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances a salué une initiative qui répond à un besoin social croissant : « Un service d’assistance centré sur l’humain, disponible à toute heure, capable d’intervenir rapidement au domicile de nos concitoyens ».

Il souligne un point économique essentiel : l’assistance à domicile peut devenir un accélérateur de pénétration de l’assurance habitation, encore faible en Tunisie. En démontrant la valeur concrète des garanties au quotidien, GA Proximity peut contribuer à moderniser un marché longtemps resté statique.

Plus : Secteur des Assurances

L’ambassadeur du Japon : un modèle de coopération tuniso‑japonaise

Pour S.E. Saito Jun, ambassadeur du Japon en Tunisie, GA Proximity est l’illustration parfaite de l’esprit TICAD : « Non pas une logique d’aide publique, mais un engagement concret du secteur privé dans un esprit de cocréation ».

Il insiste sur la portée régionale du projet : « La Tunisie dispose de tous les atouts pour faire rayonner ce modèle sur l’ensemble du continent africain ».

Pourquoi structurer les services de proximité est devenu une urgence nationale ?

Au‑delà du lancement, l’enjeu est clair : la Tunisie doit structurer un secteur vital pour son avenir social et économique ;

vieillissement de la population : les besoins d’accompagnement augmentent, alors que les familles sont plus dispersées géographiquement ;

la montée des maladies chroniques et des accidents ;

le retour à domicile nécessite des dispositifs professionnels, fiables et rapides ;

l’explosion de la demande de services courants.

ménage, courses, maintenance à domicile : des besoins quotidiens qui exigent qualité, sécurité et traçabilité ;

la nécessité de formaliser l’emploi féminin : les métiers de proximité sont un gisement d’employabilité pour les femmes des régions intérieures.

Le rôle stratégique des assurances

L’assistance devient un produit d’avenir, capable de renforcer la valeur perçue des contrats.

GA Proximity arrive donc au moment où le pays doit passer d’un marché informel, fragmenté, à un écosystème structuré, certifié, technologiquement outillé et socialement responsable.

Le contrat de la tranquillité

En conclusion, GA Proximity ne lance pas seulement un service : elle inaugure une nouvelle manière de penser la solidarité, la prévention et l’accompagnement en Tunisie. Comme l’a résumé Jihed Louati : « Ce que nous offrons aujourd’hui, c’est plus qu’un service, c’est ce que nous appelons le contrat de la tranquillité ».

Un contrat qui pourrait bien redessiner les contours de l’assistance, de l’assurance et du care dans tout le pays — et peut‑être au‑delà.

Amel Belhadj Ali