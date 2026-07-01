La 7ème édition du Salon commercial régional des femmes entrepreneures du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) a été inaugurée, mercredi à Tunis, avec la participation de délégations représentant une vingtaine de pays membres et de plus de 150 exposants tunisiens et africains.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine du COMESA, dont les travaux ont débuté le 29 juin et se poursuivront jusqu’au 3 juillet 2026.

Présidant la cérémonie d’inauguration au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a souligné que la Tunisie, sous la conduite du président de la République, Kaïs Saïed, poursuit son appui aux initiatives visant à renforcer la coopération économique africaine et à renforcer le principe de « solutions africaines aux défis africains », en vue de promouvoir une prospérité partagée sur le continent.

Le ministre a indiqué que ce salon constitue une plateforme économique favorisant les échanges commerciaux, les partenariats d’investissement et le partage d’expériences entre les femmes entrepreneures des pays du COMESA.

Cette manifestation contribue, également, au développement des chaînes de valeur régionales, à la création de nouvelles opportunités d’investissement et d’emploi, ainsi qu’à une meilleure intégration des entreprises, notamment, les PME dans les marchés africains.

Le ministre a, dans le même cadre, relevé que les femmes africaines ont démontré, ces dernières années, leur capacité à innover, à entreprendre et à diriger des projets économiques dans divers secteurs, estimant que leur autonomisation économique constitue un investissement pour l’avenir du continent.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur les acquis de la femme tunisienne dans les différentes activités économiques et son rôle dans la gestion des entreprises, le développement des produits et l’accès aux marchés internationaux, renforçant ainsi la présence économique de la Tunisie en Afrique.

Abid a réaffirmé l’engagement de la Tunisie en faveur de l’intégration économique africaine et du renforcement de son implication au sein du COMESA, un marché de plus de 600 millions de consommateurs. Il a précisé que son département œuvre à diversifier les marchés d’exportation, à faciliter l’accès des PME aux marchés africains, à développer les services logistiques et à encourager les investissements conjoints ainsi que les partenariats public-privé.

Le ministre a également appelé à renforcer les liens entre les entreprises dirigées par des femmes en Afrique, à améliorer leur accès au financement, à promouvoir l’innovation, la transformation numérique et le commerce électronique, tout en développant les chaînes de valeur régionales et en facilitant l’accès aux marchés grâce aux accords commerciaux africains.

Il a exprimé le souhait que cette édition débouche sur des partenariats concrets, des accords commerciaux et des projets d’investissement communs.

Pour sa part, Lamia Oueslati, membre du bureau exécutif de la Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprises, a indiqué que ce salon est organisé chaque année en marge de la Semaine du COMESA afin de renforcer les partenariats entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues africaines et de promouvoir les exportations vers les marchés africains, qu’elle a qualifiés de prometteurs.

La responsable a rappelé que la manifestation, ouverte au public, se tient du 1er au 3 juillet et permet aux visiteurs de découvrir les produits africains ainsi que les opportunités de coopération commerciale avec les exposants.

Plus de 150 exposants, représentant la Tunisie et plusieurs pays membres du COMESA, prennent part à cette édition, principalement dans les secteurs des industries agroalimentaires et de l’artisanat, a-t-elle encore fait savoir.

De son côté, la présidente des Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM), Marie-Christine Oghly, a estimé que l’organisation de cet événement, en partenariat avec l’Organisation des femmes entrepreneures du COMESA, illustre l’importance de la coopération et de la solidarité entre les organisations féminines pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, en particulier en Afrique.

Elle a souligné que l’autonomisation économique des femmes a des retombées positives sur les familles et les communautés locales, exprimant l’espoir que ce salon permette aux participantes de promouvoir leurs produits et d’élargir leurs perspectives d’affaires et de commercialisation sur le continent africain et au-delà.