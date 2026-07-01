Une reconnaissance africaine pour une spécialiste tunisienne

La dermatologue Ismahan Souissi, exerçant à l’hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa, a remporté le prix « ILDS Young Dermatologist International Achievement Award 2027 ». Cette distinction est décernée par la Ligue Internationale des Sociétés de Dermatologie (ILDS) pour la région Afrique.

Le prix met en avant les jeunes dermatologues dont les travaux et parcours se distinguent au niveau international dans la discipline.

Une nomination validée après un processus compétitif

Cette reconnaissance fait suite à une nomination proposée par la Société africaine de dermatologie et de vénérologie. Le conseil d’administration de l’ILDS a validé cette candidature lors d’une réunion tenue le 20 juin 2026.

Selon les informations communiquées, cette édition a enregistré un nombre record de candidatures, ce qui confère à cette distinction une portée particulière dans le milieu médical international.

Une cérémonie prévue au Mexique en 2027

Ismahan Souissi recevra officiellement son prix lors de la cérémonie d’ouverture du 26e Congrès mondial de dermatologie. L’événement se tiendra à Guadalajara, au Mexique, du 21 au 26 juin 2027.

Cette remise s’inscrit dans le cadre des grandes rencontres scientifiques mondiales dédiées à la dermatologie.

Une fierté pour l’institution hospitalière tunisienne

La direction de l’hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa a exprimé sa fierté après cette annonce. Elle estime que cette distinction illustre la compétence des cadres médicaux tunisiens et leur présence dans les espaces scientifiques internationaux.

Un parcours académique et associatif reconnu

Ismahan Souissi est professeure de dermatologie à la Faculté de médecine de Tunis. Elle a également occupé le poste de secrétaire générale de la Société tunisienne de dermatologie et de vénérologie (STDV).

Son parcours s’inscrit dans une dynamique de contribution à la recherche médicale et à la structuration des sociétés savantes dans son domaine.