Le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali, a indiqué, mardi, lors d’une réunion du bureau du Conseil, que le projet du plan de développement 2026-2030 constitue une étape décisive dans le processus de planification du développement du pays, dans la mesure où il s’agit du premier plan à concrétiser, dans la pratique, la philosophie de l’approche ascendante.

Il traduit, a-t-il dit, une nouvelle vision du développement fondée sur une approche participative et une méthode ascendante partant du niveau local, puis régional, pour aboutir ensuite au niveau national.

Derbali a indiqué, selon un communiqué publié mercredi par le CNRD, que cette approche consacre le droit des citoyens à participer activement à la prise de décision en matière de développement, en leur permettant de définir leurs besoins et leurs priorités et de choisir les projets qui répondent à leurs aspirations, “de manière à ce que le développement émerge de la réalité et soit plus capable d’assurer l’équité et l’équilibre entre les différentes régions et les différents districts”.

“Cette expérience”, a-t-il estimé, constitue une opportunité historique pour consolider la volonté du peuple de contribuer à définir les orientations de développement de l’État et de rompre avec les anciens modèles de développement qui ont consacré le centralisation, accentué les disparités entre les régions et engendré la marginalisation et l’exclusion économique et sociale.

Il a souligné que le CNRD continuera à assumer son rôle constitutionnel avec loyauté et sérieux, à travers les débats au sujet du projet de plan de développement, son enrichissement de propositions et de recommandations, le suivi de la mise en application de ses programmes et l’exercice de son rôle de contrôle.

“Cela est de nature à garantir la concrétisation des choix nationaux, la réalisation d’un développement équitable et équilibré et le renforcement de l’intégration économique et sociale entre les différentes régions et les différents districts”, a-t-il souligné.

Le bureau du Conseil a décidé d’organiser, vendredi prochain, une séance d’audition au ministre de l’Économie et de la Planification pour présenter le projet du plan de développement 2026-2030 et programmer des réunions au niveau de chaque district, sous l’égide de la commission des plans de développement et des grands projets et en présence de représentants du ministère de l’Économie et de la Planification.

Huit questions écrites formulées par des députés du Conseil seront soumis aux ministères concernés.