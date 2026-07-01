Le plan stratégique (2026-2030) de la Fédération des associations nationales des femmes entrepreneures du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMFWB) a été lancé mercredi, lors de l’ouverture de la 7e édition de la Foire commerciale régionale et du Sommet des affaires pour les femmes entrepreneures du COMESA (CTF7), qui se tient du 1er au 3 juillet 2026 à Tunis.

Ce plan stratégique issue de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, reflète une vision commune entre les 21 pays du COMESA, notamment en matière de l’entreprenariat féminin, a indiqué Leila Belkhiria Jaber, Présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE), et Vice-Présidente du COMFWB.

La Tunisie a été choisie pour présenter cette stratégie afin de montrer notre vision commune, notamment le programme d’affaire en commun, a précisé Belkhiria, soulignant que ce plan stratégique aidera les femmes cheffes d’entreprises à bénéficier des programmes de formation et d’encadrement et à accéder à des sources de financement, dans le cadre de la plateforme de libre-échange.

« Nous partageons un même continent et surtout un même avenir, un avenir que nous avons la responsabilité de construire ensemble, c’est pourquoi nous avons choisi le thème “Un marché, un futur » pour cette édition », a-t-elle noté.

Et de poursuivre que, malgré la diversité de nos pays, de nos cultures, de nos marchés, nous partageons les mêmes aspirations pour développer nos entreprises, accéder à de nouveaux marchés, créer des partenariats durables, innover, offrir davantage d’opportunités aux générations qui suivent.

Selon Belkhiria, pour transformer ce potentiel en résultats, il est important que la facilitation de nos échanges devienne une réalité et que les objectifs communs, les programmes et les engagements régionaux trouvent leur traduction dans des feuilles de route communes, réalistes et applicables sur le terrain.

« Nous pourrons, grâce à l’intégration régionale, transformer les opportunités offertes par le COMESA, dans le cadre de la ZLECAF, en résultats concrets pour nos entreprises et pour nos économies », a-t-elle avancé.

Et de conclure que cette intégration économique avance lorsque chacun, (les États, les institutions régionales, les organisations professionnelles, les partenaires et les entreprises), joue pleinement son rôle.

Pour sa part, la ministre de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes Âgées Asma Jabri a souligné que la Tunisie continuera à jouer pleinement son rôle en tant que portail essentiel pour soutenir les échanges économiques africains, notamment au sein du COMESA et de la ZLECAF.

« Au cours des dernières années, nous avons pu constater une évolution de l’adhésion des femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat, une diversification des produits et des services, ainsi qu’une orientation accrue vers les marchés africains et internationaux », a -t-elle ajouté

A cet égard, la ministre a précisé que la vision de la Tunisie consiste à passer du simple financement à l’accompagnement global, tout en orientant les investissements vers des secteurs prometteurs, renouvelables et numériques.

L’objectif, a-t-elle dit, est de créer des projets menés par des femmes à forte valeur ajoutée et de les intégrer dans des chaînes de valeur en adéquation avec les plans de développement locaux, régionaux, et nationaux.

Pour ce faire, la Tunisie veille à renforcer la compétitivité et l’accès aux marchés, et à tirer parti de la transition numérique.

Nous considérons que la participation des femmes tunisiennes chefs d’entreprise à la 7e édition de la Foire commerciale régionale du COMESA représente une occasion importante pour faire connaître leurs produits, d’une part, et d’échanger leurs expériences avec les autres participantes des pays africains, d’autre part, ainsi que de s’intégrer au marché commun africain, a-t-elle encore précisé .

« Nous sommes pleinement convaincus que la femme africaine n’est pas seulement un acteur du développement, mais aussi un pilier fondamental et un véritable moteur d’innovation et de croissance, ainsi qu’une partenaire dans la construction de la nouvelle Afrique à laquelle nous aspirons tous », a-t-elle conclu

De son côté, le Président de l’UTICA, Samir Majoul a mis l’accent sur l’importance du rôle des femmes en Afrique, particulièrement dans l’espace COMESA, lesquelles constituent la colonne vertébrale des PME et du commerce transfrontalier.

Evoquant la question du commerce intra-africain, qui souffre encore, selon Majoul, de barrières physiques, douanières, et logistiques complexes, le numérique offre un pouvoir de désenclavement.

Les plateformes d’e-commerce, les solutions de Fintech, le paiement mobile et la dématérialisation des procédures douanières sont autant de leviers qui permettent aux femmes africaines de conquérir directement de nouveaux marchés, a-t-il soutenu.