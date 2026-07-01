L’Italien Jannik Sinner, N.1 mondial et tenant du titre, s’est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon en battant mercredi le Portugais Nuno Borges (48e) 7-6, (7/4), 7-6 (7/2), 6-4.

Après un premier tour délicat en cinq sets face au Serbe Miomir Kecmanovic (50e), l’Italien de 24 ans s’est imposé cette fois-ci en trois manches mais a dû s’employer pour venir à bout du Portugais, qui l’a poussé deux fois au jeu décisif.

Le service de l’Italien a encore fait des ravages sur le gazon londonien (22 aces), tandis que le Portugais s’est montré peu à l’aise en deuxième balle (34% de points gagnés), une aubaine pour Sinner qui a sauté sur l’occasion pour s’offrir un mini-break puis la première manche.

Dans sa quête d’un doublé à Wimbledon et d’un cinquième titre en Grand Chelem, un mois après son élimination prématurée dès le deuxième tour de Roland-Garros, il affrontera au troisième tour l’Américain Jenson Brooksby (81e).