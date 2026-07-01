Une délégation du groupe d’amitié Tunisie-Serbie effectue du 28 juin au 1er juillet 2026, une visite de travail en Serbie.

Un déplacement qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la diplomatie parlementaire et le développement des relations d’amitié et de coopération entre les parlements des deux pays.

Les membres de la délégation se sont entretenus avec la vice-présidente de l’Assemblée nationale de Serbie, Marina Ragus, avant de tenir une séance de travail avec le Groupe d’amitié parlementaire Serbie-Tunisie.

Les relations bilatérales entre la Tunisie et la Serbie et les moyens de développer la coopération parlementaire et de renforcer les mécanismes de concertation et de coordination entre les deux institutions législatives ont été au programme des rencontres.

La coordinatrice du groupe d’amitié Tunisie-Serbie a souligné que cette visite traduit la volonté commune d’élever la coopération parlementaire au niveau des relations historiques et politiques qui unissent la Tunisie et la Serbie.

Elle a insisté sur l’importance de dynamiser le rôle des deux groupes d’amitié parlementaire à travers l’élaboration d’un programme de travail commun comprenant l’échange de visites parlementaires, le renforcement des contacts entre les commissions spécialisées, le partage d’expériences et d’expertises, ainsi que la coordination des positions au sein des instances parlementaires régionales et internationales sur les questions d’intérêt commun, notamment la migration et la lutte contre le terrorisme.

La parlementaire a également salué la dynamique positive que connaissent les relations parlementaires entre les deux pays, ainsi que la création, au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, d’un groupe de coopération parlementaire avec les pays non membres de l’Union européenne, dont est issu le Groupe d’amitié parlementaire avec la République de Serbie.

Elle a rappelé que l’année en cours revêt une portée symbolique particulière dans la mesure où elle coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a rappelé l’accueil, par la ville de Bizerte, de milliers de civils et de soldats serbes durant la Première Guerre mondiale, illustrant une page marquante de solidarité humaine, ainsi que l’organisation de l’exposition « Bizerte 1915-1919 : Refuge de la liberté », qui témoigne de la volonté commune de préserver la mémoire historique et de renforcer le rapprochement entre les deux peuples.

Les membres de la délégation tunisienne ont, pour leur part, mis en avant la solidité des relations de longue date établies entre les deux pays qui appartiennent au Mouvement des non-alignés, ainsi que leur attachement aux principes du respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale, de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du règlement pacifique des différends conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Ils ont également souligné la nécessité de hisser la coopération économique, scientifique et culturelle à la hauteur des potentialités existantes, de finaliser les projets d’accords bilatéraux prêts à être signés, notamment dans les domaines de l’exemption de visa et de la coopération en matière de technologies de l’information et de la communication, tout en développant les échanges commerciaux et en encourageant les investissements.

Les membres de la délégation parlementaire tunisienne ont salué les progrès enregistrés dans la coopération touristique entre les deux pays et l’importance de poursuivre cette dynamique, en particulier grâce au renforcement des liaisons aériennes entre la Tunisie et la Serbie, ainsi qu’à la participation de la Tunisie à l’Expo Belgrade 2027.

De leur côté, la vice-présidente du Parlement serbe et le président du Groupe d’amitié parlementaire Serbie-Tunisie ont estimé que la création des deux groupes d’amitié parlementaire reflète la volonté commune de renforcer les échanges entre les deux institutions législatives et constitue le socle d’une coopération parlementaire plus active et plus dynamique.

Ils ont souligné que les liens historiques profonds, l’héritage humain commun et les nombreuses convergences entre les deux pays constituent une base solide et un point de départ prometteur pour développer des relations encore plus fructueuses dans divers domaines. Ils ont également salué la position tunisienne soutenant l’unité territoriale et la souveraineté de la Serbie.

La partie serbe a relevé que le développement du tourisme et des échanges culturels représente un levier important pour renforcer les liens entre les deux peuples. Elle a soutenu la proposition des membres de la délégation parlementaire tunisienne visant à instaurer une coopération parlementaire régulière et dynamique au service des deux pays amis.