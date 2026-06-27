La capitale marocaine, Rabat, a accueilli, mercredi 24 juin 2026, la conférence « Technovation: Smoke-Free by PMI », organisée par Philip Morris International (PMI) afin de présenter les dernières avancées scientifiques et technologiques dans le domaine des alternatives au tabac.

IQOS dépasse Marlboro pour la première fois

À cette occasion, Philip Morris International a dévoilé les grandes lignes de sa stratégie visant à construire un avenir sans fumée. L’entreprise a annoncé une évolution majeure de son modèle économique : au premier trimestre 2026, les ventes de son dispositif de tabac chauffé IQOS ont dépassé, pour la première fois, celles des cigarettes traditionnelles Marlboro sur les marchés où les deux produits sont commercialisés.

Cette évolution illustre l’accélération de la transition engagée par le groupe pour réduire sa dépendance aux cigarettes classiques. Les produits alternatifs sans fumée représentent désormais près de 43 % de son chiffre d’affaires net et sont commercialisés dans 108 marchés à travers le monde.

Une stratégie axée sur les produits sans fumée

Tommaso Di Giovanni, vice-président chargé de la communication et de l’engagement chez Philip Morris International, a présenté la vision stratégique du groupe, axée sur l’accélération de la transition vers un avenir sans fumée.

Les données présentées par l’entreprise montrent également que la progression des produits alternatifs traduit une transformation profonde des préférences des consommateurs adultes ainsi que des tendances des marchés internationaux.

La nicotine au cœur des échanges scientifiques

Au cours de la conférence, plusieurs experts se sont attachés à déconstruire certaines idées reçues concernant la nicotine. Ils ont souligné que, bien que la nicotine soit une substance naturelle provoquant une dépendance et comportant des risques, elle n’est pas la principale responsable des maladies liées au tabagisme. Selon eux, les principaux dangers proviennent des substances toxiques générées par la combustion du tabac, notamment le monoxyde de carbone et le benzène.

Dans cette perspective, les produits alternatifs reposant sur le chauffage du tabac ou sur une consommation par voie orale ont été présentés comme des solutions technologiques permettant de réduire significativement les émissions de ces substances nocives.

16 milliards de dollars investis dans la recherche

Les intervenants ont également mis en avant les investissements réalisés par Philip Morris pour accompagner cette transition. Depuis 2008, le groupe affirme avoir consacré près de 16 milliards de dollars à la recherche et au développement, avec l’appui d’une équipe scientifique composée de plus de 1 600 chercheurs et experts.

Un objectif fixé à l’horizon 2030

À travers cette conférence et ses initiatives, Philip Morris International affirme vouloir porter la part des produits sans fumée à deux tiers de son chiffre d’affaires net d’ici 2030, en citant l’exemple de la Suède, qui affiche le plus faible taux de tabagisme de l’Union européenne grâce à l’adoption d’alternatives orales.

Un appel à un cadre réglementaire adapté

La conférence s’est conclue par un appel en faveur de cadres législatifs et réglementaires distinguant clairement les produits combustibles des alternatives sans combustion. Les organisateurs ont également insisté sur la nécessité d’imposer des normes de qualité strictes afin d’empêcher l’accès des jeunes et des adolescents à ces produits, estimant que leur mise à disposition dans un cadre réglementé et fondé sur les données scientifiques constitue le moyen le plus rapide d’améliorer la santé publique et de réduire les décès liés au tabagisme traditionnel.

Hajer Krimi