Un atelier d’une superficie de 984 m2 situé au niveau de la route Chouigui dans la délégation de Tebourba (gouvernorat de Manouba) a été récupéré, jeudi, suite une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région à l’encontre d’une entreprise industrielle.

Cette décision a été effectuée après la résiliation du bail commercial pour loyers impayés couvrant la période allant de 2019 jusqu’à août 2024.

Selon le bon du trésor délivré par le conseil régional de Tebourba, les dettes locatives s’élèvent à 163 mille dinars.

L’opération de restitution de ce bien foncier industriel a été menée en présence des autorités administratives et sécuritaires locales.