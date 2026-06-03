L’équipe nationale du Maroc a dominé Madagascar sur le score de 4-0, mardi, lors d’un match amical de préparation au Mondial 2026. La rencontre s’est déroulée au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Cette victoire s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l’Atlas aux prochaines échéances internationales, avec un contenu maîtrisé du début à la fin.

Départ idéal avec un but rapide de Saibari

Le Maroc n’a pas tardé à prendre l’avantage. Dès la 4e minute, Ismaël Saibari ouvre le score. L’action démarre sur un corner tiré par Bilal El Khannouss, parfaitement exploité par le milieu marocain.

La pression marocaine se poursuit avec intensité. À la 25e minute, Saibari signe un doublé, confirmant la supériorité technique et offensive des Lions de l’Atlas en première période.

Une domination maintenue jusqu’au bout

En seconde période, le Maroc continue d’imposer un pressing haut et une organisation offensive constante. La défense malgache subit les vagues successives sans parvenir à inverser la dynamique.

La différence se creuse en fin de match. À la 78e minute, Soufiane Rahimi transforme un penalty et porte le score à 3-0. Puis, à la 87e minute, Ayoub El Kaabi inscrit le quatrième but, scellant définitivement la large victoire marocaine.

Du côté de la sélection adverse, Madagascar national football team a peiné à exister offensivement et à contenir la pression constante exercée par les Marocains.

Dernière étape de préparation avant la Norvège

Cette rencontre constitue une étape de préparation pour Morocco national football team avant son dernier test amical. Les Marocains affronteront la Norvège dimanche au stade Sports Illustrated, à Harrison dans le New Jersey.

La sélection norvégienne représentera le dernier test avant les prochaines échéances liées à la Coupe du monde 2026.