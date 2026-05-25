Lionel Messi a demandé à sortir dimanche lors d’un match de l’Inter Miami contre le Philadelphia Union en MLS, à moins de trois semaines de la Coupe du monde.

La vedette argentine de 38 ans a quitté le terrain à la 73e minute après s’être tenu derrière la jambe gauche. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, Messi semble néanmoins marcher normalement vers le tunnel.

La raison exacte de sa sortie n’est pas connue à ce stade.

L’octuple Ballon d’or s’était une nouvelle fois distingué avant son remplacement, délivrant deux passes décisives à German Berterame (13e, 42e) pour contribuer au succès spectaculaire des Floridiens 6-4.

Lionel Messi gère soigneusement sa charge de travail depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2023, le staff l’ayant régulièrement exempté de matches lors de périodes de calendrier particulièrement chargées.

Il a fait plusieurs tours à l’infirmerie ces dernières années en raison de problèmes aux ischio-jambiers, qui l’ont contraint à manquer une partie de la préparation de Miami plus tôt cette année.

Toute blessure sérieuse de Messi constituerait un énorme coup dur pour les espoirs de l’Argentine de défendre son titre mondial.

Le Mondial-2026, co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, démarrera le 11 juin et s’étendra jusqu’au 19 juillet. Les Argentins, dans le groupe J avec l’Algérie, la Jordanie et l’Autriche, y défendront leur couronne conquise en 2022 au Qatar à partir du 16 juin.

S’il figurait dans la liste finale du sélectionneur Lionel Scaloni, Messi prendrait part à son sixième Mondial.