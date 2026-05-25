Un colloque consacré au rôle des musées dans la préservation de la mémoire nationale se tiendra dimanche 31 mai 2026 au siège de la municipalité de Teboursouk (gouvernorat de Béja). Organisé à l’initiative de l’Association de sauvegarde de la médina, cet événement placera le Musée du mouvement national de Teboursouk au cœur de ses réflexions.

Intitulé « Le rôle des musées dans la préservation de la mémoire nationale : le musée de Teboursouk comme exemple », ce rendez-vous réunira un panel de chercheurs, de passionnés de patrimoine et d’acteurs de la société civile. L’objectif principal de cette rencontre est de lancer un appel pressant à la restauration et à la valorisation de ce musée, qui abrite une collection précieuse de documents, de témoignages et de symboles liés à la lutte du peuple tunisien pour la liberté et l’indépendance.

Pour Hatem Riahi, enseignant, chercheur en patrimoine et coordinateur général de l’événement, l’établissement est bien plus qu’un lieu de conservation. Il y voit « l’un des témoignages historiques majeurs de l’histoire contemporaine de la Tunisie », un espace vivant qui documente à la fois le processus de lutte nationale et les mutations sociales et politiques que le pays a traversées.

Les débats s’articuleront autour de plusieurs axes : un retour sur les expériences nationales en matière de protection et de gestion des musées, les mécanismes et les stratégies de revitalisation du patrimoine, et la contribution des institutions culturelles, y compris les chants populaires, à l’ancrage de l’identité collective et au renforcement du lien intergénérationnel.

Ce colloque devrait déboucher sur une série de recommandations pratiques. Il visera à soutenir concrètement les efforts de conservation et de restauration du site, mais aussi à intégrer le Musée du mouvement national dans les circuits culturels et touristiques majeurs. L’ambition à terme est double : fortifier la mémoire nationale et promouvoir Teboursouk en tant que destination culturelle alternative.