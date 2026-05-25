Aryna Sabalenka domine toujours le classement WTA lundi alors que vient de débuter Roland-Garros où le tableau féminin est très ouvert pour succéder à Coco Gauff, 4e mondiale en abordant les Internationaux de France.
Seul changement dans le Top 20 cette semaine, Clara Tauson retrouve le 20e rang malgré sa défaite dès son entrée en lice à Strasbourg la semaine dernière.
Classement WTA au 25 mai 2026 :
1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.960 pts
2. Elena Rybakina (KAZ) 8.313
3. Iga Swiatek (POL) 7.273
4. Coco Gauff (USA) 6.749
5. Jessica Pegula (USA) 6.286
6. Amanda Anisimova (USA) 5.958
7. Elina Svitolina (UKR) 4.315
8. Mirra Andreeva (RUS) 4.181
9. Victoria Mboko (CAN) 3.710
10. Karolina Muchova (CZE) 3.318