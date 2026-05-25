Jannick Sinner domine largement le classement ATP, publié lundi, alors que vient de débuter Roland-Garros dont il est l’immense favori en l’absence de Carlos Alcaraz, son dauphin dans la hiérarchie qui va encore lâcher des points puisque, blessé, il ne défend pas son titre à Paris.

Alexander Zverev et Novak Djokovic restent respectivement 3e et 4e mondiaux mais très loin du duo de tête.

Après leur élimination au 2e tour à Hambourg la semaine dernière, Ben Shelton (5e) a gagné une place aux dépens de Felix Auger-Aliassime (6e) pour retrouver son meilleur classement.

Classement ATP au 25 mai 2026 :

1. Jannik Sinner (ITA) 14.750 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.960

3. Alexander Zverev (GER) 5.705

4. Novak Djokovic (SRB) 4.460

5. Ben Shelton (USA) 4.070 (+1)

6. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.050 (-1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.855 (+2)

8. Daniil Medvedev (RUS) 3.760 (-1)

9. Taylor Fritz (USA) 3.720 (-1)

10. Alexander Bublik (KAZ) 3.320