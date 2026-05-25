Résultats de la 1re journée du tournoi de tennis de Roland-Garros, disputée dimanche:
1er tour (simple messieurs) :
Jakub Mensik (CZE/N.26) bat Titouan Droguet (FRA) 6-3, 6-2, 6-4
Nuno Borges (POR) bat Tomas Etcheverry (ARG/N.23) 6-3, 6-4, 6-2
Miomir Kecmanovic (SRB) bat Fabian Marozsan (HUN) 7-6 (7/0), 6-3, 6-4
Hamad Medjedovic (SRB) bat Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-4, 6-7 (1/7), 6-4
Joao Fonseca (BRA/N.28) bat Luka Pavlovic (FRA) 7-6 (8/6), 6-4, 6-2
Dino Prizmic (CRO) bat Michael Zheng (USA) 6-1, 6-1, 6-3
Nishesh Basavareddy (USA) bat Taylor Fritz (USA/N.7) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-7 (9/11), 6-1
James Duckworth (AUS) bat Gabriel Diallo (CAN) 6-3, 4-1 (abandon)
Alejandro Davidovich (ESP/N.21) bat Damir Dzumhur (BIH) 6-7 (3/7), 6-3, 2-6, 7-5, 6-3
Thiago Tirante (ARG) bat Pablo Llamas (ESP) 6-3, 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-0
Karen Khachanov (RUS/N.13) bat Arthur Gea (FRA) 6-3, 7-6 (7/3), 6-0
Marco Trungelliti (ARG) bat Kyrian Jacquet (FRA) 6-4, 6-2, 6-2
Federico Cinà (ITA) bat Reilly Opelka (USA) 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6/8), 6-4
Quentin Halys (FRA) bat Mattia Bellucci (ITA) 6-3, 7-6 (7/4), 6-3
Tomas Machac (CZE) bat Zizou Bergs (BEL) 6-4, 6-4, 6-3
Alexander Zverev (GER/N.2) bat Benjamin Bonzi (FRA) 6-3, 6-4, 6-2