Résultats de la 38e et dernière journée du Championnat d’Espagne de football :
– Samedi 23 mai :
Valence – FC Barcelone 3 – 1
Betis Séville – Levante 2 – 1
Celta Vigo – Séville FC 1 – 0
Espanyol Barcelone – Real Sociedad 1 – 1
Getafe – Osasuna 1 – 0
Gérone – Elche 1 – 1
Majorque – Real Oviedo 3 – 0
Alavés – Rayo Vallecano 1 – 2
Real Madrid – Athletic Bilbao 4 – 2
– Dimanche 24 mai :
Villarreal – Atlético Madrid 5 – 1
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. FC Barcelone 94 38 31 1 6 95 36 59
2. Real Madrid 86 38 27 5 6 77 35 42
3. Villarreal 72 38 22 6 10 72 46 26
4. Atlético Madrid 69 38 21 6 11 62 44 18
5. Betis Séville 60 38 15 15 8 59 48 11
6. Celta Vigo 54 38 14 12 12 53 48 5
7. Getafe 51 38 15 6 17 32 38 -6
8. Rayo Vallecano 50 38 12 14 12 41 44 -3
9. Valence 49 38 13 10 15 46 55 -9
10. Real Sociedad 46 38 11 13 14 59 61 -2
11. Espanyol Barcelone 46 38 12 10 16 43 55 -12
12. Athletic Bilbao 45 38 13 6 19 43 58 -15
13. Séville FC 43 38 12 7 19 46 60 -14
14. Alavés 43 38 11 10 17 44 56 -12
15. Elche 43 38 10 13 15 49 57 -8
16. Levante 42 38 11 9 18 47 61 -14
17. Osasuna 42 38 11 9 18 44 50 -6
18. Majorque 42 38 11 9 18 47 57 -10
19. Gérone 41 38 9 14 15 39 55 -16
20. Real Oviedo 29 38 6 11 21 26 60 -34