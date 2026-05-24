En dominant l’ES Cap Bon (58-45) à Nabeul, les basketteuses du CS Sfaxien s’offrent leur 22e titre de championnes de Tunisie. Adossé à leur récente Coupe de Tunisie, ce doublé historique consacre un modèle de gestion sportive rigoureux, capable de transformer une section féminine en vitrine de performance et d’attractivité corporate.

La fin des incertitudes et le retour de l’hégémonie sfaxienne

Le triomphe du Club Sportif Sfaxien (CSS) sur le parquet de Nabeul valide une stratégie de continuité technique. Après une finale aller maîtrisée (75-69), les Sfaxiennes ont scellé leur supériorité lors de la manche retour (58-45).

Dans un paysage sportif tunisien marqué par l’instabilité financière des disciplines de salle, le CSS démontre qu’une structure managériale pérenne reste le meilleur rempart contre l’aléa sportif. Ce 22e titre national assoit la marque “CSS” comme la référence absolue du basket-ball féminin.

Le retour sur investissement d’un doublé historique

En s’adjugeant le championnat deux semaines après leur 8e Coupe de Tunisie gagnée face à l’AS Jammel, les Sfaxiennes réalisent le doublé. Pour les décideurs du club, ce succès valide la pertinence des investissements alloués.

Souvent perçues comme des centres de coûts, les sections féminines se révèlent être de puissants vecteurs de notoriété. Cette double couronne offre au club une visibilité médiatique maximale, consolidant son actif commercial auprès des sponsors privés en quête de valeurs de performance et de régularité.