Le Bayern Munich a gagné la finale de la Coupe d’Allemagne 2026 en battant Stuttgart sur le score de 3 à 0, le samedi 23 mai 2026 à Berlin. Grâce à un triplé de Harry Kane, le club décroche sa 21e Coupe d’Allemagne et s’offre le 14e doublé Pokal/Bundesliga de son histoire.

La fin des accidents industriels et le retour au standard bavarois

Le triomphe à l’Olympiastadion de Berlin marque une restauration. En soulevant sa 21e Coupe d’Allemagne – la première depuis 2020 –, le Bayern Munich met fin à une instabilité chronique. Entre éliminations prématurées face à des clubs de divisions inférieures (Kiel, Sarrebruck) et valses d’entraîneurs, le géant bavarois avait concédé d’importants manques à gagner en droits TV et en billetterie. Pour sa première saison, Vincent Kompany rationalise l’actif sportif et sécurise la rentabilité de l’écosystème munichois.

Le retour sur investissement maximal du “Facteur Kane”

L’homme du match incarne à lui seul la pertinence des investissements ciblés. Grâce à un triplé clinique (55e, 80e, 90e+2), Harry Kane a monétisé son statut de superstar. Au-delà des buts, sa performance consolide la valeur de la marque à l’international, stimule le merchandising et garantit des primes maximales de la part des partenaires commerciaux (Allianz, Adidas). En l’absence de Manuel Neuer, le leadership assumé par le capitaine Joshua Kimmich confirme la résilience d’un collectif à haute valeur ajoutée.