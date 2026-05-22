Une série de mesures a été prise par le district de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Tozeur visant à assurer l’approvisionnement en eau potable pendant les jours de l’Aid Al Adha marqués par une hausse significative de la demande en eau.

Ces mesures portent, notamment, sur la vérification de la bonne maintenance des sources d’eau potable et l’état des ouvrages hydrauliques, a indiqué à l’Agence TAP, le chef du district, Ahmed Sassi.

Par ailleurs, des équipes de permanence seront mobilisées afin d’assurer la continuité du service, durant les jours de l’Aïd, et veiller à éviter les coupures d’eau, a ajouté la même source.