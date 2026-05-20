La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et le président-directeur général de Télévision tunisienne, Chokri Ben Nsir, ont examiné mardi plusieurs projets visant à renforcer la coopération entre les deux institutions et à soutenir l’action culturelle nationale, selon un communiqué du ministère.

Les discussions ont porté notamment sur un projet d’accord relatif à l’organisation des éditions 2027 à 2030 du Festival arabe de la radio et de la télévision.

Les deux parties sont également convenues d’un accord de principe pour l’organisation d’un colloque conjoint consacré aux droits d’auteur, avec un accent particulier sur l’exploitation numérique des œuvres musicales et leur diffusion télévisuelle.

La réunion a aussi permis d’évoquer la relance de la coopération dans le domaine de la production cinématographique, interrompue depuis 2012, ainsi qu’un projet de réalisation de documentaires communs consacrés au patrimoine tunisien.

Selon le ministère, ces productions adopteront une approche artistique et technique moderne afin de valoriser les sites patrimoniaux ainsi que le patrimoine culturel et scientifique national.

Mme Srarfi a souligné l’importance du rôle des médias audiovisuels dans la promotion des contenus culturels et la diffusion d’une culture de qualité, tandis que M. Ben Nsir a réaffirmé l’engagement de la Télévision tunisienne à accompagner l’action culturelle à travers des projets conjoints à forte portée médiatique.