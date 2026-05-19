Une séance de travail d’urgence a eu lieu, lundi, au siège du gouvernorat de Kairouan pour examiner les mesures immédiates à prendre face au problème de la pollution provoquée par l’activité de la cimenterie implantée dans la localité Rouissat.

Cette réunion s’est tenue après la suspension de la marche de protestation pacifique observée par les habitants de la région en direction de Tunis pour réclamer leur droit à un développement équitable et un environnement sain. La marche avait été interceptée par les forces de l’ordre au niveau de la région de Kondar (Sousse) pour des mesures liées à l’encadrement des rassemblements et des manifestations et les participants ont été invités à regagner Kairouan afin de participer à une séance de dialogue présidée par le gouverneur de la région, selon le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux.

La responsable du bureau régional du FTDES, Mejda Mastouri a indiqué à l’Agence TAP qu’il a été décidé de programmer une rencontre autour de ce dossier entre le gouverneur de la région et cinq représentants de la localité de Rouisset, suivie par une réunion tripartite avec la direction de la cimenterie.

Par ailleurs, un conseil régional sera tenu prochainement et consacré à l’examen de la situation socio-économique et environnementale dans la localité de Rouisset, d’après la même source.