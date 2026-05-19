La Direction générale de la coopération internationale relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures au Prix Zayed pour le développement durable 2027, lancé par les Émirats arabes unis pour soutenir les initiatives et projets innovants visant à promouvoir le développement durable et à renforcer les solutions à impact positif au sein des différentes communautés à travers le monde.

Ce prix vise à récompenser les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les établissements d’enseignement secondaire proposant des projets et des solutions innovants et efficaces dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de l’énergie, de l’eau et de l’action climatique, contribuant ainsi à relever les défis mondiaux, à améliorer la qualité de vie et à promouvoir un avenir plus durable.

La valeur totale du prix s’élève à 7,2 millions de dollars américains. Le lauréat de chacune des cinq catégories institutionnelles recevra un million de dollars, tandis que les établissements d’enseignement secondaire lauréats bénéficieront de 150 mille dollars destinés au financement et à la mise en œuvre de projets portés par les élèves au sein de leurs communautés.

Le prix prévoit également un soutien supplémentaire aux finalistes : les institutions présélectionnées recevront 100 mille dollars, alors que les établissements secondaires finalistes obtiendront 25 mille dollars.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle les candidats intéressés à soumettre leurs dossiers via le site officiel du Prix Zayed pour le développement durable, et ce avant le 22 juin 2026.