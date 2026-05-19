La direction de la 27e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), prévue du 21 au 28 novembre 2026, a annoncé l’ouverture des candidatures pour ses différentes sections.

Selon un communiqué publié ce vendredi sur le réseau social du festival, l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 31 juillet 2026.

Cet appel s’adresse aux structures théâtrales professionnelles à travers deux catégories principales : la compétition officielle et les sections parallèles, réservées aux troupes tunisiennes, arabes et africaines. La section « Théâtre du monde » est ouverte aux compagnies internationales et aux artistes de la diaspora.

Selon le règlement officiel, les œuvres proposées doivent avoir été produites après le 31 août 2025.

Les troupes qui seront sélectionnées pour la compétition officielle devront s’engager à assurer deux représentations le même jour. Par ailleurs, un metteur en scène ne pourra pas programmer plus d’une œuvre au cours de cette édition.

Sur le plan logistique, le comité d’organisation prend en charge l’hébergement complet et le transport interne en Tunisie pour les délégations étrangères, dans la limite de 15 personnes par troupe, incluant les comédiens, le metteur en scène et trois techniciens maximum.

Les frais de transport international ainsi que le fret des décors et du matériel scénique restent à la charge des compagnies participantes.

Les dossiers d’inscription doivent impérativement être déposés en ligne sur la plateforme dédiée du festival. Ils doivent comprendre les documents administratifs, les biographies des équipes, une fiche technique détaillée, une captation audiovisuelle intégrale de haute qualité, ainsi qu’un engagement à fournir un sous-titrage en langues française et anglaise pour les spectacles retenus.