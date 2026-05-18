« Quelle vision stratégique et innovations pour le bâtiment durable de demain? » est le thème de la conférence qui sera organisée, le 18 mai 2026, à Tunis par la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF).

Selon la CCITF, cette rencontre s’inscrit dans un contexte de profondes mutations que connaît le secteur du bâtiment aux niveaux climatique, énergétique, urbain et technologique, où la durabilité, l’efficacité énergétique et l’innovation sont devenues des axes essentiels pour repenser le bâtiment et la ville en Tunisie.

Cet événement constituera une occasion de réunir des responsables, experts, architectes, chercheurs, promoteurs immobiliers et représentants d’organisations professionnelles afin d’examiner les visions stratégiques et les solutions pratiques capables de répondre aux défis de la construction durable et de la ville résiliente.

La rencontre offrira, également, l’opportunité de découvrir des analyses approfondies sur plusieurs questions d’actualité, notamment, la construction durable, l’efficacité énergétique, les matériaux de construction écologiques et à faible émission de carbone, l’intelligence artificielle, la modélisation des données du bâtiment (BIM), les jumeaux numériques ainsi que l’innovation technologique au service du bâtiment durable.