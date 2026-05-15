La treizième réunion de la commission tuniso-italienne de coordination du programme d’appui à la balance des paiements, d’une valeur globale de 145 millions d’euros, s’est tenue, jeudi , au siège du ministère de l’Économie et de la Planification. Elle a permis d’examiner l’état d’avancement des projets financés dans le cadre de ce programme.

Selon le département de l’Economie, ce programme a contribué, depuis son lancement, au financement de plusieurs projets dans différents secteurs, notamment la santé publique (21 millions d’euros), la lutte contre les incendies de forêts (30 millions d’euros), l’assainissement (21 millions d’euros), l’éducation et l’enseignement (17 millions d’euros), ainsi que la réalisation et l’équipement d’un centre de formation à la plongée et aux travaux sous-marins à Zarzis (22 millions d’euros).

Le programme a également soutenu d’autres projets dans les domaines de l’agriculture et de la pêche (28 millions d’euros), ainsi que La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) (6 millions d’euros).

Lors de l’ouverture de la réunion, à laquelle a assisté la directrice du bureau de l’Agence italienne de coopération au développement en Tunisie, Isabella Lucaferi, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et l’ambassadeur de l’Italie à Tunis, Alessandro Prunas ont souligné la solidité des relations bilatérales, qui n’ont cessé de se développer ces dernières années dans tous les domaines grâce à une volonté politique constante et dans l’intérêt commun. Ils ont également réaffirmé leur volonté de renforcer davantage la coopération entre les deux pays amis et de développer leurs partenariats.