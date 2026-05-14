Le Club Africain a reçu le trophée de champion de Tunisie 2025-2026, à l’issue de son match face à l’Olympique de Béja (1-1), disputé jeudi au stade Hammadi Agrebi de Radès, pour le compte de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 du football professionnel.

La cérémonie de remise de trophée s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, du président de la Fédération tunisienne de football, Moez Nasri, du gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, et du président du Club Africain, Mohsen Trabelsi.

Sous les acclamations d’un public en fête, le capitaine Moataz Zemzemi et ses coéquipiers ont brandi le trophée en forme d’aigle aux ailes déployées, célébrant un sacre historique qui vient confirmer le retour du Club Africain au sommet du football tunisien.

Le club de Bab Jedid a assuré depuis l’avant-dernière journée le titre de champion de Tunisie, succédant à l’Espérance de Tunis, qui a terminé 2e avec 62 points.

Le Club Africain ajoute ainsi un 14e titre de champion à son palmarès après les sacres de 1947, 1948, 1964, 1967, 1973, 1974, 1979, 1980, 1990, 1992, 1996, 2008, 2015 et désormais 2026, inscrivant une nouvelle page glorieuse dans l’histoire du club tunisien.

Par ailleurs, l’équipe de basket-ball du Club Africain, vainqueur de la Coupe de Tunisie, a fêté à la mi-temps son nouveau sacre.