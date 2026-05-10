Le Paris Saint-Germain accueille le Stade Brestois 29, dimanche 10 mai 2026, au Parc des Princes, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi de cette rencontre est programmé à 21h00.

Ce rendez-vous s’annonce important dans la dernière ligne droite de la saison, alors que le PSG poursuit ses objectifs en championnat face à une formation brestoise désireuse de terminer l’exercice sur une bonne note.

Les supporters des deux équipes pourront suivre cette affiche en direct sur la chaîne Ligue 1+, diffuseur officiel du championnat français.