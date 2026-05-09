Le Real Sociedad accueille le Real Betis Balompié, samedi 9 mai 2026, dans le cadre de la 35e journée de La Liga. Cette rencontre se disputera au stade Stade Anoeta avec un coup d’envoi programmé à 21h00.

Ce duel s’annonce important dans la dernière ligne droite du championnat espagnol, avec deux équipes qui ambitionnent de terminer la saison sur une bonne dynamique et de consolider leur position au classement. Les amateurs de football pourront également consulter les programmes TV sportifs spécialisés pour suivre l’ensemble des rencontres du week-end.

Les supporters des deux équipes pourront suivre le match en direct sur la chaîne beIN Sports.