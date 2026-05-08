L’Office national de la protection civile et l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) ont signé vendredi à Tunis une convention-cadre portant sur la formation des agents chargés de la sécurité incendie et du sauvetage dans les aéroports.

L’accord, conclu au siège de l’Office national de la protection civile, vise à renforcer la coopération entre les deux établissements publics dans les domaines de la protection civile, de la prévention et de la sécurité aéroportuaire, selon un communiqué de la Protection civile.

La formation sera assurée par l’École nationale de la protection civile au profit des nouvelles recrues de l’OACA. Elle comprendra des enseignements théoriques et pratiques portant notamment sur les premiers secours, la lutte contre les incendies, les opérations de sauvetage et les interventions contre les incendies d’aéronefs, conformément aux normes internationales en vigueur.

Les deux institutions entendent, à travers cette convention, renforcer les compétences techniques et opérationnelles des agents spécialisés et améliorer leur capacité d’intervention dans les aéroports.

Le communiqué souligne également le rôle de l’École nationale de la protection civile comme centre national de référence en matière de formation spécialisée, après l’obtention de la certification ISO 9001 et son accréditation en tant que centre d’excellence de l’Organisation internationale de la protection civile.