Le quota en eau réservé aux périmètres irrigués publics dans le gouvernorat de Manouba devrait atteindre 20 millions m3 contre 7,3 millions m3 en 2025 durant l’actuelle saison agricole.

Selon des données recueillies par l’Agence TAP auprès du Commissariat régional au développement agricole, l’approvisionnement en eau d’irrigation sera assuré à partir de la semaine prochaine et concernera les groupements de développement agricole répondant aux critères fixés par le ministère de l’Agriculture, notamment ceux qui s’engagent sérieusement à respecter les conditions établies. Parmi ces conditions figurent le paiement anticipé du tiers du montant prévisionnel de consommation avant l’approvisionnement, le règlement du reste en deux tranches, au milieu et à la fin de la saison, ainsi que l’échelonnement des dettes sur une période de sept ans.

Par ailleurs, en prévision du démarrage de la campagne d’irrigation, une opération d’entretien des ouvrages et des équipements hydrauliques dédiés à la production agricole irriguée a été lancée visant à garantir la bonne gouvernance des ressources en eau et à lutter contre l’irrigation illégale par pompage au niveau de l’oued de Medjerda, d’après la même source.

Ces interventions concernent notamment les stations de pompage, les bassins de collecte des eaux d’irrigation, les canaux d’amenée ainsi que les réseaux de distribution, qu’ils soient de surface ou souterrains, dans les différents périmètres irrigués publics.

De son côté, le président de l’union régionale des agriculteurs, Khaled Ayari a indiqué à l’Agence TAP qu’une réunion a été consacrée, mercredi, à la gestion d’eau d’irrigation, au rééchelonnement de la dette de 22 groupements hydrauliques (9 millions de dinars) et à la promotion des cultures estivales impactées par le stress hydrique.

En sus des zones irriguées à Borj Toumi (1026 ha) et au niveau de la vallée inférieure d’oued Medjerda (7175 ha), la région compte des périmètres irrigués publics couvrant 12739 ha.