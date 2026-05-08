L’Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC) organise les 9, 10, 15 et 16 mai 2026 les « Journées Cinéma-Mémoire : Écrire ce qui reste (encore) », à la Maison de la culture Ibn Rachiq à la capitale, dans le cadre du Mois du patrimoine. Ce programme est concocté en partenariat avec la Maison de la culture Ibn Rachiq et l’École supérieure d’audiovisuel et de cinéma de Gammarth.

Il propose des ateliers de fabrication de très courts métrages pour les jeunes de 144 à 18 ans ainsi que la projection de courts documentaires suivie de discussions.

Voici le programme complet :

Samedi 9 mai 2026

– De 10h00 à 12h30 : Atelier de fabrication de très courts métrages pour les jeunes (14-18 ans) intitulé « Raconte-moi la médina » Animé par les cinéastes Ons Kamoun et Mohamed Bouhjar

Dimanche 10 mai 2026

– De 10h00 à 12h30 : Atelier de fabrication de très courts métrages pour les jeunes (14-18 ans) intitulé « Raconte-moi la médina »

Animé par les cinéastes Ons Kamoun et Mohamed Bouhjar

Vendredi 15 mai 2026

– 17h00 : Projection des courts documentaires du bouquet « Ciné-Patrimoine : 10 sites, 10 documentaires » (2022) et discussions avec les réalisat.eurs.rices

Principauté de Chikly de Khaled Azek, 15’

Static de Haithem Ben Hmida, 11’

Jour et brouillard de Manel Katri, 13’

État de Siège de hmed Bali, 13’

Karraka, tryptique sur un fort de Ismail Ben Abdelghaffar, 12’

Paradiso de Sana Ben Zaghdane, 14’

Amor Abada, le voleur de feu de Chayma Landoulsi, 11’

Les veilleuses des ancêtres de Amira El Mufti et Soulayma Khitouni, 13’

Koubet El haoua : la limite de la dernière vague de Elies Debache, 12’

El Casino de Roua Tlili et Wala Eddine Tlili, 13’ tu (1982) de Hmida Ben Ammar, 60′.