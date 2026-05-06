Quatre ateliers techniques de haut niveau se sont tenus en avril 2026 à Tunis pour poser les bases du Plan directeur de la mobilité urbaine dans le Grand Tunis (PDMU-GT), à l’initiative de l’Agence d’urbanisme du Grand Tunis (AUGT), en partenariat avec des experts de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Ces travaux ont mobilisé des spécialistes en urbanisme et en transport autour de quatre axes stratégiques : l’analyse des dynamiques urbaines du Grand Tunis, le renforcement du transport en commun, le développement orienté vers les transports (Transit-Oriented Development) et l’évaluation environnementale stratégique du futur schéma directeur.

Les participants ont insisté sur la nécessité d’établir une corrélation étroite entre la planification urbaine et les politiques de transport, plaidant pour une démarche participative associant l’ensemble des parties prenantes. Les échanges ont également permis aux experts japonais de mieux saisir les spécificités territoriales et sociales de la région.

Ces ateliers constituent une étape clé dans l’élaboration du PDMU-GT. Ils ont fourni les éléments scientifiques et techniques nécessaires à la définition d’un « scénario optimal » de mobilité, en vue de doter le Grand Tunis d’un système de transport moderne, intégré et respectueux de l’environnement, à même d’accompagner les transformations démographiques et économiques attendues dans les prochaines années.