Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que l’Iran participera à la Coupe du monde de football 2026 et disputera ses matchs aux États-Unis, comme initialement prévu.

Une position claire de la FIFA

Intervenant lors du congrès de la FIFA à Vancouver, Gianni Infantino a affirmé sans ambiguïté : « Bien sûr que l’Iran participera à la Coupe du monde 2026. Et bien sûr que l’Iran jouera aux États-Unis d’Amérique. »

Le dirigeant a justifié cette décision en évoquant un principe de rassemblement : « Nous devons nous rassembler. C’est ma responsabilité, notre responsabilité. »

Une demande iranienne rejetée

Ces dernières semaines, la Fédération iranienne de football (FFIRI) avait sollicité le déplacement de ses trois matchs de la phase de groupes vers le Mexique. Cette requête était motivée par la guerre en cours dans la région.

Aucune modification n’a été retenue. La programmation initiale reste inchangée.

Un calendrier confirmé sur le sol américain

Qualifié pour la compétition prévue du 11 juin au 19 juillet 2026, l’Iran disputera l’ensemble de ses rencontres du groupe G aux États-Unis.

L’équipe affrontera la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, avant de conclure face à l’Égypte à Seattle.

Un contexte maintenu malgré les tensions

La décision de maintenir les matchs sur le territoire américain intervient dans un contexte de tensions évoqué par la fédération iranienne. La FIFA n’a pas annoncé de mesures spécifiques liées à cette situation dans son communiqué.