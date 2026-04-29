Le N.1 mondial Jannik Sinner s’est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid après sa victoire face à l’Espagnol Rafael Jodar (6-2, 7-6 [7/0]), mercredi. L’Italien enchaîne une 26e victoire consécutive en Masters 1000.

Sinner maîtrise les moments clés

Sur le court Manolo-Santana de la Caja Magica, Jannik Sinner a fait respecter la hiérarchie face au jeune Madrilène de 19 ans. Malgré deux occasions de break obtenues par Rafael Jodar dans le premier set, c’est l’Italien qui a pris l’avantage. Il a converti ses opportunités pour mener 3-2, avant de creuser l’écart grâce à un nouveau break.

Précis au retour, Sinner a conclu la première manche en 44 minutes.

Une résistance insuffisante de Jodar

Le deuxième set a été plus disputé. Rafael Jodar s’est montré plus patient dans la construction des points et s’est procuré cinq balles de break. À chaque fois, le N.1 mondial a élevé son niveau pour les écarter.

Poussé jusqu’au jeu décisif, Sinner a pris le dessus physiquement en fin de match. Il a dominé le tie-break sans concéder le moindre point.

Une série en cours

Âgé de 24 ans, Sinner confirme sa dynamique avec une 26e victoire consécutive en Masters 1000, pour seulement deux sets concédés sur cette période.

Prochain défi pour une place en finale

En demi-finale, l’Italien affrontera le vainqueur du match entre le Français Arthur Fils (25e mondial) et le Tchèque Jiri Lehecka (14e), vendredi, pour une place en finale.