Lancement imminent du Registre National Tunisien des Amyloses Cardiaques (STCCCV)

La Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Vasculaire (STCCCV) a annoncé le lancement, bientôt, du Registre National des Amyloses Cardiaques.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la STCCCV souligne que cette initiative vise à mieux connaître l’épidémiologie, à structurer et à harmoniser le diagnostic et à optimiser la prise en charge précoce.

“Il s’agit d’une étape clé vers une médecine plus organisée, innovante et centrée sur le patient”, lit-on de même source.