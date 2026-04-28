Le Championnat d’Espagne de football a bouclé sa 32e journée avec un statu quo en tête. Le FC Barcelone conforte sa première place, tandis que le Real Madrid reste à distance après un nul concédé à l’extérieur. Derrière, la lutte pour le podium et le maintien se poursuit.

Le Barça solide leader

Le FC Barcelone domine toujours le classement avec 85 points en 33 matchs. Les Catalans se sont imposés face à Getafe (2-0), consolidant leur avance en tête. Le Real Madrid, deuxième avec 74 points, a été tenu en échec par le Betis Séville (1-1) dès l’ouverture de la journée, vendredi.

Villarreal et l’Atlético restent au contact

Derrière le duo de tête, Villarreal (65 points) a assuré l’essentiel contre le Celta Vigo (2-1). L’Atlético Madrid suit avec 60 points après une victoire serrée face à Athletic Bilbao (3-2).

Plus loin, le Betis Séville complète le top 5 avec 50 points, malgré son match nul contre le Real Madrid.

Des matchs accrochés au milieu de tableau

Plusieurs rencontres ont offert des scores disputés. Le Rayo Vallecano et la Real Sociedad se sont neutralisés (3-3), tandis que Osasuna a battu le Séville FC (2-1).

Le Valence s’est imposé face à Gérone (2-1), alors que Alavés a dominé Majorque (2-1).

En bas de tableau, la pression monte

La lutte pour le maintien reste serrée. Le Séville FC (18e, 34 points) et Levante (19e, 33 points) restent en position délicate. Real Oviedo ferme la marche avec 28 points après une défaite contre Elche (1-2).

Enfin, Espanyol Barcelone et Levante se sont quittés sur un score nul (0-0) lors du match de clôture, lundi.