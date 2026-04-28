Le Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACAM) accueillera, du 24 avril au 15 mai 2026, l’exposition personnelle du plasticien irakien Ali Ridha Said, intitulée “Noir et Blanc”.

Le vernissage de l’événement est programmé pour le vendredi 24 avril à 17h00 à la galerie du MACAM, située au rez-de-chaussée de la Cité de la Culture à Tunis.

L’exposition rassemble plus de cinquante créations originales réalisées à l’encre noire sur papier. Ces travaux graphiques s’articulent autour de jeux d’ombres et de lumière pour proposer une narration visuelle centrée sur la condition humaine, abordant les thématiques de la faiblesse, de la force et de l’attente.

Né en Irak en 1957, Ali Ridha Said est un artiste et universitaire établi en Tunisie depuis 1993. Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Bagdad en 1984, il a consolidé son parcours académique en Tunisie avec l’obtention d’un Mastère (2004) puis d’un Doctorat en sciences et technologies des arts (2013) à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, où il enseigne la peinture.

Depuis sa première exposition en 1988, il a multiplié les apparitions sur la scène internationale, notamment lors de la Biennale de Bagdad (2002), du Forum International des Arts Plastiques de Tunis (2013) ou plus récemment lors de salons nationaux à Amman (2023) et Bagdad (2024).

L’exposition “Noir et Blanc” s’inscrit dans cette continuité, privilégiant une interaction directe entre le visiteur et la profondeur du trait à l’encre.