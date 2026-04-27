Résultats de la 31e journée du Championnat d’Allemagne de football :
– Vendredi 24 avril
RB Leipzig – Union Berlin 3 – 1
– Samedi 25 avril
Mayence – Bayern Munich 3 – 4
FC Cologne – Bayer Leverkusen 1 – 2
Augsbourg – Eintracht Francfort 1 – 1
Heidenheim – St Pauli 2 – 0
Wolfsburg – Mönchengladbach 0 – 0
Hambourg – Hoffenheim 1 – 2
– Dimanche 26 avril
Stuttgart – Werder Brême 1 – 1
Dortmund – Fribourg 4 – 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Munich 82 31 26 4 1 113 32 81
2. Dortmund 67 31 20 7 4 65 31 34
3. RB Leipzig 62 31 19 5 7 62 38 24
4. Stuttgart 57 31 17 6 8 63 43 20
5. Hoffenheim 57 31 17 6 8 61 45 16
6. Bayer Leverkusen 55 31 16 7 8 62 42 20
7. Eintracht Francfort 43 31 11 10 10 56 58 -2
8. Fribourg 43 31 12 7 12 44 52 -8
9. Augsbourg 37 31 10 7 14 39 55 -16
10. Mayence 34 31 8 10 13 39 49 -10
11. Mönchengladbach 32 31 7 11 13 36 50 -14
12. Werder Brême 32 31 8 8 15 36 54 -18
13. Union Berlin 32 31 8 8 15 35 55 -20
14. FC Cologne 31 31 7 10 14 45 53 -8
15. Hambourg 31 31 7 10 14 34 50 -16
16. St Pauli 26 31 6 8 17 26 53 -27
17. Wolfsburg 25 31 6 7 18 41 66 -25
18. Heidenheim 22 31 5 7 19 35 66 -31