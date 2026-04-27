Résultats de la 31e journée du Championnat d’Allemagne de football :

– Vendredi 24 avril

RB Leipzig – Union Berlin 3 – 1

– Samedi 25 avril

Mayence – Bayern Munich 3 – 4

FC Cologne – Bayer Leverkusen 1 – 2

Augsbourg – Eintracht Francfort 1 – 1

Heidenheim – St Pauli 2 – 0

Wolfsburg – Mönchengladbach 0 – 0

Hambourg – Hoffenheim 1 – 2

– Dimanche 26 avril

Stuttgart – Werder Brême 1 – 1

Dortmund – Fribourg 4 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 82 31 26 4 1 113 32 81

2. Dortmund 67 31 20 7 4 65 31 34

3. RB Leipzig 62 31 19 5 7 62 38 24

4. Stuttgart 57 31 17 6 8 63 43 20

5. Hoffenheim 57 31 17 6 8 61 45 16

6. Bayer Leverkusen 55 31 16 7 8 62 42 20

7. Eintracht Francfort 43 31 11 10 10 56 58 -2

8. Fribourg 43 31 12 7 12 44 52 -8

9. Augsbourg 37 31 10 7 14 39 55 -16

10. Mayence 34 31 8 10 13 39 49 -10

11. Mönchengladbach 32 31 7 11 13 36 50 -14

12. Werder Brême 32 31 8 8 15 36 54 -18

13. Union Berlin 32 31 8 8 15 35 55 -20

14. FC Cologne 31 31 7 10 14 45 53 -8

15. Hambourg 31 31 7 10 14 34 50 -16

16. St Pauli 26 31 6 8 17 26 53 -27

17. Wolfsburg 25 31 6 7 18 41 66 -25

18. Heidenheim 22 31 5 7 19 35 66 -31