Le Tunisien Skander Mansouri entame ce dimanche les qualifications du Challenger II d’Abidjan, disputé sur surface dure et doté de 107.000 dollars. Il affrontera au premier tour le Britannique Oscar Witham.

De son côté, Aziz Dougaz est directement qualifié pour le tableau principal. Il y rencontrera, lors de son entrée en lice, un joueur issu des qualifications.

Mansouri à la recherche d’un ticket pour le tableau final

Engagé dans le tableau des qualifications, Skander Mansouri devra franchir plusieurs tours pour intégrer le tableau principal. Son premier défi l’opposera à Oscar Witham.

Le tournoi, organisé en Côte d’Ivoire, se joue sur surface dure et réunit des joueurs en quête de points et de progression sur le circuit.

Dougaz en quête de relance

Aziz Dougaz aborde ce tournoi après une élimination précoce au Challenger I d’Abidjan. Le Tunisien n’avait pas dépassé le premier tour, battu par le Britannique Paul Jubb en trois sets (1-2).

Ce nouveau rendez-vous constitue une opportunité de relance pour le joueur tunisien, directement engagé dans le tableau principal.

Un précédent à Abidjan

Pour rappel, Aziz Dougaz avait atteint la finale du Challenger d’Abidjan la saison dernière. Il s’était incliné face à l’Ivoirien Eliakim Coulibaly (1-2).

Ce parcours reste une référence récente pour le joueur tunisien dans ce tournoi.