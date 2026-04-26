L’Espérance de Tunis a décroché son quatrième titre consécutif de champion de Tunisie de handball, en s’imposant face au Club Africain (28-27), samedi à la salle omnisports de Radès, lors de la 10e et dernière journée du championnat Elite.

Ce succès permet aux Sang et Or de porter leur total à 38 titres nationaux.

Un derby décisif et disputé jusqu’au bout

Ce choc entre les deux clubs de la capitale, aux allures de finale, a tenu ses promesses. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité à la mi-temps (14-14), après un premier acte marqué par un chassé-croisé.

En seconde période, le duel est resté indécis. Aucune formation n’a réussi à prendre un avantage décisif, dans une ambiance animée.

Une interruption en fin de match

La rencontre a été brièvement interrompue à 28 secondes de la fin. Des jets de projectiles ont contraint les joueurs à regagner les vestiaires, alors que l’Espérance menait 28-27.

Le match a ensuite repris et a pu aller à son terme, sans modification du score, entérinant la victoire des Espérantistes.

Une domination confirmée au classement

Grâce à ce succès, l’Espérance termine en tête du classement avec 34 points en 10 matchs. Le Club Africain suit à la deuxième place avec 30 points.

Derrière, l’Étoile sportive du Sahel complète le podium avec 22 points, devant le CS Sakiet Ezzit (20 points), le CHB Jammel (15 points) et le SC Moknine (12 points).

Les résultats de la dernière journée

Lors de cette 10e journée, le CS Sakiet Ezzit a battu l’ES Sahel (36-30), tandis que le CHB Jammel et le SC Moknine se sont neutralisés (33-33).

La victoire de l’Espérance dans le derby a ainsi scellé définitivement l’issue du championnat.