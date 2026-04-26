Le FC Barcelone a franchi une étape importante dans la course au titre en s’imposant sur la pelouse du Getafe CF (2-0), samedi, lors de la 33e journée de Liga.

Ce succès permet aux Blaugranas de consolider leur place de leader et de creuser l’écart avec leur principal poursuivant.

Une domination concrétisée avant la pause

Face à une équipe madrilène solide défensivement, le Barça a d’abord imposé une domination territoriale. Celle-ci a fini par être récompensée juste avant la mi-temps.

Le milieu Fermín López a ouvert le score à la 45e minute, concrétisant les efforts de son équipe dans le premier acte.

Rashford sécurise la victoire

En seconde période, le club catalan a poursuivi sa maîtrise. L’international anglais Marcus Rashford a doublé la mise à la 74e minute.

Ce but a permis au Barça de se mettre définitivement à l’abri, sans laisser d’opportunité de retour au Getafe.

Un écart significatif au classement

Avec cette victoire, le FC Barcelone totalise désormais 85 points. Le leader creuse un écart de 11 points sur le Real Madrid, tenu en échec (1-1) face au Real Betis.

À cinq journées de la fin du championnat, cet avantage place les Blaugranas en position favorable pour conserver leur titre.

Getafe reste en course pour l’Europe

Malgré cette défaite à domicile, le Getafe CF occupe toujours la sixième place avec 44 points.

Le club conserve ses chances de qualification pour les compétitions européennes, en dépit de ce revers face au leader.