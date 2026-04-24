“Il convient d’adopter des approches de travail innovantes, de prendre des décisions audacieuses dans tous les dossiers et de consacrer la dimension sociale parallèlement à l’économique dans l’ensemble des mécanismes et programmes”, a souligné, hier jeudi, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued.

S’exprimant lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère pour suivre l’avancement des projets et programmes du département, Chaoued a mis l’accent sur la nécessité de moderniser et de développer le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle afin qu’il puisse réguler le marché du travail, lit-on dans un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a fait savoir que plusieurs projets ont été mis en œuvre dans le domaine de la transformation numérique, notamment le lancement, dans sa première phase, du système d’information intégré de gestion des activités de la formation professionnelle (SIGAF), ainsi que la mise en place d’un dispositif de veille et de prospection des besoins du marché du travail, à l’échelle nationale et internationale.

“Ce dispositif vise à structurer et à unifier les données relatives au marché de l’emploi et à exploiter les technologies de l’intelligence artificielle pour élaborer des tableaux de bord d’aide à la décision”, a-t-il indiqué.

Il a, en outre, rappelé le lancement du Référentiel tunisien des métiers et des compétences ainsi que la numérisation des services de certification des diplômes de la formation professionnelle, du certificat d’attestation de qualification professionnelle, de l’inscription et du paiement dans les centres de formation professionnelle.

S’agissant du développement des programmes et des approches pédagogiques visant à améliorer la qualité de la formation, le ministre a annoncé le démarrage de la mise en œuvre d’un programme de rationalisation des spécialités de formation, reposant sur une ingénierie spécifique fondée sur un tronc commun sectoriel.

Ce programme prévoit également l’intégration des compétences transversales (soft skills) dans les cursus et les supports pédagogiques, leur intégration dans les référentiels de formation, ainsi que la création de laboratoires d’intelligence artificielle au profit des formateurs et des stagiaires dans les centres de formation professionnelle, afin d’accompagner les évolutions technologiques, notamment en matière de simulation des environnements professionnels et techniques.

Chaoued a aussi annoncé la création d’un laboratoire dédié au soutien de l’entrepreneuriat dans les domaines de l’économie verte et circulaire au sein de plusieurs centres de formation professionnelle.