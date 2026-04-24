Le nouveau sélectionneur des Black Stars, Carlos Queiroz, a affirmé que la Coupe du monde 2026 représente « le plus grand défi » de sa longue carrière d’entraîneur.

Présenté officiellement à Accra, le technicien portugais de 73 ans n’a pas caché l’ampleur de la mission :

« Après huit équipes nationales, c’est le plus grand défi de ma carrière… parce que quand on travaille pour le Ghana, on doit gagner, gagner, gagner », a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse.

Passé notamment par les sélections du Portugal, de l’Iran, de l’Égypte ou encore de la Colombie, ainsi que par le Real Madrid, Queiroz arrive avec une solide expérience pour relancer une sélection ghanéenne en quête de stabilité.

Qualifié pour sa cinquième Coupe du monde (après 2006, 2010, 2014 et 2022), le Ghana reste toutefois sur des résultats irréguliers, notamment marqués par une absence à la CAN 2025. Le successeur d’Otto Addo veut donc insuffler une nouvelle dynamique.

Son objectif est clair : bâtir un collectif fort et compétitif.

« Si nous jouons ensemble avec la bonne mentalité, nous pouvons battre n’importe quel adversaire », a-t-il assuré, insistant sur la discipline et l’esprit d’équipe.

Déterminé, Queiroz ambitionne de transformer « un pays de footballeurs » en « un pays de champions » à l’approche du Coupe du monde 2026.