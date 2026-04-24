Les rencontres de la 33e journée du championnat d’Espagne ont confirmé la domination du FC Barcelone, toujours solidement installé en tête du classement avec 82 points. Les Catalans ont assuré l’essentiel en s’imposant face au Celta Vigo (1-0), consolidant ainsi leur avance.

Derrière, le Real Madrid reste en embuscade après sa victoire contre Alavés (2-1), mais accuse toujours un retard de neuf points sur le leader.

La surprise de cette journée est venue de la défaite de l’Atlético de Madrid sur la pelouse d’Elche (3-2), un revers qui freine les ambitions des Colchoneros dans la course au podium.

Dans les autres rencontres, Betis Séville s’est imposé face à Gérone (3-2), tandis que Getafe CF est allé gagner sur le terrain de la Real Sociedad (1-0).

À six journées de la fin, le Barça semble bien parti pour conserver son titre, alors que la lutte reste intense pour les places européennes et le maintien.