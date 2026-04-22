L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie organise, demain jeudi, dans ses locaux à Tunis, une journée portes ouvertes dédiée aux migrants, centrée sur le programme d’Aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR).

Annoncée sur les canaux officiels de l’Organisation, cette initiative s’adresse aux migrants souhaitant obtenir des informations claires et un accompagnement personnalisé en vue d’un retour sûr et digne dans leur pays d’origine.

Au programme, une séance d’information permettra aux participants de découvrir les différentes formes de soutien offertes par l’organisation, d’entamer ou de finaliser leur processus d’inscription et de bénéficier d’entretiens individuels sur place. Une assistance spécifique sera également assurée pour les formalités administratives et l’obtention des documents de voyage nécessaires.

Le programme AVRR de l’OIM ne se limite pas à l’organisation du retour : il prévoit également un accompagnement visant à faciliter la réinsertion socio-économique des bénéficiaires après leur départ. Les équipes de l’OIM seront mobilisées tout au long de la journée pour leur fournir les outils nécessaires à une prise de décision éclairée et sereine concernant leur avenir.