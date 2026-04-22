La première conférence annuelle du réseau EuroMedMig PhD Network s’est ouverte mardi à Sousse, réunissant pour trois jours chercheurs, doctorants et partenaires académiques internationaux autour des dynamiques migratoires en Méditerranée.

Financé par l’Union européenne au titre des Actions Marie Skłodowska-Curie d’Horizon Europe, projet ID 101169465, ce programme doctoral vise à former une nouvelle génération de chercheurs capables d’analyser les migrations par des approches interdisciplinaires ancrées dans les réalités euro-méditerranéennes. Le consortium associe des institutions de sept pays, Belgique, Espagne, France, Italie, Tunisie, Maroc et Égypte, et bénéficie du soutien de partenaires institutionnels et économiques, dont la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger et l’entreprise John Cockerill.

Selon les réseaux sociaux de l’Université de Sousse, la conférence propose une réflexion décoloniale à partir des plages de Zarzis, dans le sud tunisien, invitant à repenser la frontière non comme une ligne qui tue, mais comme un espace d’entrelacs complexes entre vie, mort et éléments vitaux, phosphore, sel et eau.

Au programme des trois journées, du 22 au 24 avril, figurent des conférences plénières, des tables rondes sur la gouvernance migratoire, des sessions innovantes sur le lien recherche et politiques publiques, et des ateliers méthodologiques destinés aux douze doctorants du réseau. Ces sessions porteront notamment sur la gouvernance et la résilience urbaine face aux migrations, les marchés du travail, les diasporas, la sous-alternité dans les espaces de transit, ainsi que la coopération migratoire UE Tunisie. Une session collective est dédiée à la production et à la médiation scientifique du réseau, working papers, podcast, blog et stratégie numérique.

La rencontre s’achèvera par une réunion de coordination du consortium qui planifiera notamment la revue à mi-parcours de septembre 2026 et l’école doctorale conjointe IMISCOE EuroMedMig prévue en septembre 2027.

Par cet événement, l’Université de Sousse réaffirme son engagement en faveur de l’excellence académique, de la coopération euro-méditerranéenne et de la production de connaissances au service des enjeux sociétaux liés aux migrations.