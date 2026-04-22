Un accord de partenariat a été signé, mardi, 21 avril 2026, entre l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) et l’Etablissement national pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), et ce, dans le cadre des préparatifs de la 40e édition de la foire internationale du livre de Tunis (FILT), prévue du 23 avril au 3 mai 2026.

Cet accord a été signé par le PDG de la TAP, Najeh Missaoui, la directrice générale de l’ENPFMCA, Hend Mokrani, ainsi que le directeur de cette édition de la foire, Mohamed Salah Kadri, et en présence de plusieurs responsables et cadres des deux parties.

Ce partenariat vise à renforcer la couverture médiatique de l’événement à travers la publication d’une série d’articles en amont du salon, ainsi qu’une couverture quotidienne de ses différentes activités à travers des articles, des contenus audiovisuels et numériques diffusés sur le site web officiel et les réseaux sociaux.

Cet accord devrait contribuer à accroître le rayonnement de la Foire Internationale du livre de Tunis et à renforcer sa visibilité médiatique aux niveaux national et international, consolidant ainsi sa place parmi les principales manifestations culturelles en Tunisie.